Anfang Februar hatte diese Nachricht weltweit für gebrochene Herzen gesorgt! Nach über zehn Jahren und elf Staffeln heißt es für die Modern Family-Liebhaber sowie -Darsteller spätestens im kommenden Jahr: Sie müssen sich von der beliebten Mockumentary-Serie verabschieden! Bevor die Zeit des Abschieds allerdings gekommen ist, stand jetzt erst einmal etwas Freudiges auf dem Plan: Die Serien-Stars feierten zusammen die finale Staffel!

Während in den USA gerade die letzte Folge der zehnten Staffel über die Bildschirme flimmerte, denkt der Cast schon an die kommende Season: Bei der 2019 ABC Disney Television Upfront Presentation wurden die Lineups für gleich sechs Sender vorgestellt, wie Just Jared berichtet. Dazu zählt auch das Finale der elften "Modern Family"-Staffel, die noch in diesem Jahr Premiere feiern soll. Hierfür versammelten sich fast alle Hauptdarsteller auf dem blauen Teppich: Neben "Eine schrecklich nette Familie"-Star Ed O’Neill, Sofia Vergara (46) und ihrem gemeinsamen TV-Sohn Jeremy Maguire (7) posierten auch Jesse Tyler Ferguson (43) und Eric Stonestreet (47) mit Fernseh-Töchterchen Aubrey Anderson-Emmons für die Fotografen. Auch die Dunphy-Familie – Ty Burrell (51), Julie Bowen (49), Sarah Hyland (28), Nolan Gould (20) und Ariel Winter (21) – ließen sich das Event nicht entgehen. Manny-Darsteller Rico Rodriguez fehlte allerdings.

Die Serien-Stars nahmen ihre Fans an diesem Abend auch auf ihren Instagram-Kanälen mit. "Mit meiner geliebten ‘Modern Family’ bei der ABC Upfront in New York", freute sich Gloria-Darstellerin Sofia beispielsweise zu einem Gruppenbild. Der Post schien die Trauer über das Serien-Aus aber nur noch zu vergrößern. "Ich werde die Show vermissen. Ich war Fan seit Folge eins", schrieb ein User.

