Ein weiterer Gesundheits-Schock für die Wollnys! Die beliebte TV-Großfamilie hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Im Herbst musste Silvias (54) Lebensgefährte Harald Elsenbast (58) nach einem schweren Herzinfarkt in die Notaufnahme – lange Krankenhausaufenthalte folgten. Mittlerweile geht es dem 58-Jährigen etwas besser, im Rollstuhl begab er sich bereits wieder auf den roten Teppich. Doch Ruhe scheint trotzdem nicht einzukehren – nun ist ein anderes Familienmitglied ans Klinik-Bett gebunden: Estefania Wollny (17)!

Die Sängerin schockte auf Instagram mit einem Bild aus dem Krankenhaus ihre Fans: Darauf ist Estefanias Arm zu sehen, in dem eine Infusionsnadel steckt! Was genau der einstigen DSDS-Teilnehmerin fehlt, ist noch nicht bekannt. Die Blondine gab nur so viel preis: "Ich möchte mich bei euch bedanken für die ganzen Genesungswünsche. Einige von euch haben gefragt, was los ist, dazu wird es in der nächsten Zeit ein Statement geben."

Egal, wie es um Estefania steht – ihre Familie wird ihr sicher mit liebevoller Unterstützung zur Seite sehen. "Ich weiß immer, dass ich mich auf sie verlassen kann und das zeigen und sagen sie mir immer wieder", hatte Estefania beispielsweise im November in einem Promiflash-Interview erzählt.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Krankenhaus

RTL Estefania Wollny beim DSDS-Casting 2019

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

