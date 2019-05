Sie eilt bei Let's Dance von einem Erfolg zum nächsten! Ekaterina Leonova (32) scheint aus nahezu jedem Promi einen passablen Tänzer machen zu können: Mit Reality-Darsteller Paul Jahnke und Profi-Sportler Matthias Steiner (36) landete die Russin jeweils auf dem dritten Platz. In den vergangenen beiden Jahren holte sie mit Sänger Gil Ofarim (36) und Moderator Ingolf Lück (61) sogar zweimal den Titel – und auch in diesem Jahr zählt sie mit ihrem Partner, dem Handball-Profi Pascal Hens (39), wieder zu den Topfavoriten. Doch was ist das Erfolgs-Geheimnis der 32-Jährigen? In einem Interview hat sie es nun verraten!

Gegenüber Promiflash offenbarte die Tänzerin: Sie setzt auf Psychologie! ""Jeder Tanzpartner ist immer eine neue Herausforderung am Anfang, weil du erst ein Teamgefühl bilden und Dich an den Gegenüber gewöhnen musst. Es muss Vertrauen herrschen und wenn das Vertrauen nicht da ist, kann man natürlich auch als Team nicht funktionieren", so die gelernte Tanzpädagogin. Doch nicht nur das Kennenlernen sei für sie wichtig, auch ein umfangreiches Training mache viel aus. "Erfolg besteht zu 99 Prozent aus Arbeit und nur zu einem Prozent aus Talent", erläuterte Ekaterina bei RTL und ließ damit erahnen, wie hart sie für gute Jury-Wertungen arbeitet.

Auch Ekaterinas aktueller Tanzpartner Pascal erfuhr bereits am eigenen Leib, wie ehrgeizig die Weltcup-Siegerin von 2013 ist. Mit einem Schmunzeln im Gesicht offenbarte er: "Ich bin dann eher mal der, der dann vielleicht verzweifelt und sagt: 'Ok, für heute reicht es' – und wir würden morgen weitermachen. Aber nicht mit Ekat!"

ActionPress Ekaterina Leonova und Ingolf Lück

Anzeige

ActionPress Ekaterina Leonova und Pascal Hens im "Let's Dance"-Studio

Anzeige

ActionPress Pascal Hens bei der Europa-Premiere von "Cirque du Soleil PARAMOUR - das Musical"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de