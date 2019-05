Seit einigen Wochen fegen Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29) bei Let's Dance über das Tanzparkett. Vor allem Oli kommt mit seinen Performances beim Publikum gut an – die Prise Humor fehlt bei ihm einfach nie. Dass das aber manchmal auch ein wenig nach hinten losgehen kann, musste das Tanzpaar in der vergangenen Folge am eigenen Körper spüren: 13 magere Punkte bekamen die beiden für ihren Cha-Cha-Cha. Im Promiflash-Interview erklärte Profitänzerin Christina, dass Tanzen mit Oli immer unberechenbar ist!

Nach der sechsten Liveshow traf Promiflash die 29-Jährige zum Interview und hakte mal genauer nach, was diese Woche bei den beiden – die sonst recht solide Leistungen abliefern – los war. "Mit Oli ist das immer so eine Sache, man weiß nie was passiert. Er ist so eine Wundertüte", erklärte Christina. Entweder sei es richtig gut oder schlecht, doch dieses Mal habe es nur zu Letzterem gereicht.

Doch nicht nur mit seiner etwas schlechteren Leistung fiel der Komiker Freitagabend auf – Oli stichelte während der Show auch gegen Benjamin Piwko (39). Bei den Zuschauern kam das gar nicht gut an, woraufhin sich der 41-Jährige später rechtfertigte: "Ich habe mich damit nicht auf Benjamins Leistung bezogen."

Christina Luft, Profitänzerin

Oliver Pocher und Christina Luft bei der sechsten "Let's Dance"-Show 2019

Christina Luft und Oliver Pocher, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

