Dieser Herr hat sich vor seinen tänzerischen Ambitionen ordentlich verändert: Aktuell wirbelt Pascal Hens (39) mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) über das Parkett von Let's Dance. Bis vor zwei Jahren war der gebürtige Rheinland-Pfälzer noch aktiver Profi-Handballer und heimste einen Erfolg nach dem anderen ein. Promiflash zeigt euch einen kleinen Schwenk aus Pascals Karriere – vor allem mit Haarschnitten hat der Wahl-Hamburger offensichtlich eine Menge experimentiert!

2003 lächelte ein noch ziemlich junger Pascal laus­bü­bisch bei einem Fototermin für die damalige Handball-Bundesliga-Saison in die Kamera. Von seiner heutigen Signature-Frisur, der blondierten Haarpartie mitten auf dem Kopf, ist noch nichts zu sehen. Nur ein Jahr später verpasste der damals 24-Jährige seinem stylishen Irokesen ein blondes Upgrade. Abgesehen von ein paar Experimenten mit verschnörkelt rasierten Mustern an der Seite ist Pascal diesem Look bis heute treu geblieben.

Von seinem frechen, bubenhaften Auftreten von früher ist mittlerweile nicht mehr allzu viel übrig. Bei "Let's Dance" beweist Pascal Woche für Woche seine Wandelbarkeit. Er ist sogar der heimliche Favorit bei den TV-Zuschauern. Am kommenden Freitag wird der 39-Jährige einen schnellen Jive zum Besten geben.

LIVING SPORTS Pascal Hens, 2003

POLLEX,JÖRN/ActionPress Pascal Hens im September 2004

ActionPress Ekaterina Leonova und Pascal Hens im "Let's Dance"-Studio

STRUSS, WERNER Pascal Hens im August 2003

REEMEDIA/ActionPress Pascal Hens bei einem Handballspiel im Oktober 2005

Hättet ihr gedacht, dass Pascal früher so wilde Frisuren trug? Nein, nie im Leben! Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



