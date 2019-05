Am kommenden Freitag heißt es bei Let's Dance wieder: Discofox-Marathon! Seit etlichen Jahren treten bei dieser Challenge alle verbliebenen Tanzpaare im Discofox gleichzeitig gegeneinander an. Nach und nach entscheidet die Jury um Joachim Llambi (54) und Co., wer das Tanzparkett räumen muss. Zum Schluss bleibt ein Pärchen übrig. Doch neben dieser Herausforderung müssen sich die Promis auch noch ihren eigenen Tänzen widmen. Jetzt steht fest, zu welchen Songs Ella Endlich (34), Pascal Hens (39) und die anderen Paare am Freitag das Parkett rocken!

Wie RTL bekannt gab, werden die tanzwütigen Stars in der achten Show zum Motto "TV-Melodien" grooven. Ella und ihr Profi-Partner Valentin Lusin (32) wollen einen Jive zu "Surfin' USA" von The Beach Boys zum Besten geben. Pascal und Ekaterina Leonova (32) haben ebenfalls den Jive einstudiert und werden damit zum Titelsong von "Ducktales" tanzen. Eher ruhig geht es bei Moderatorin Nazan Eckes (43) und Designerin Barbara Becker (52) zu: Zusammen mit ihren Coaches Christian Polanc (41) und Massimo Sinató (38) haben die Ladys einen Contemporary zu "Stand By Me" von Ben E. King beziehungsweise zu "I Will Survive" von Gloria Gaynor einstudiert.

Etwas flotter wird es bei Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36) zu. Die beiden tanzen zu "De ToDo Un Poco" aus Dirty Dancing eine flotte Salsa. Bei Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29) sowie Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov dürfte es dieses Mal sinnlich werden. Erstere tanzen zu "Goldfinger" aus dem James Bond-Soundtrack, Letztere zu "There You'll Be" von Faith Hill (51) eine Rumba.

Hier alle Tänze und Songs im Überblick:

Ella Endlich und Valentin Lusin: Jive zu "Surfin' USA" von The Beach Boys.

Pascal Hens und Ekaterina Leonova: Jive zu "Ducktales" aus dem "Ducktales"-Soundtrack.

Nazan Eckes und Christian Polanc: Contemporary zu "Stand By Me" von Ben E. King.

Barbara Becker und Massimo Sinató: Contemporary zu "I Will Survive" von Gloria Gaynor.

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Salsa zu "De ToDo Un Poco" aus "Dirty Dancing".

Oliver Pocher und Christina Luft: Rumba zu "Goldfinger" aus dem "James Bond - Goldfinger"-Soundtrack.

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: Rumba zu "There You'll Be" von Faith Hill.

Getty Images Ella Endlich mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko im April 2019

