Jodie Fosters (56) Mutter Evelyn ist gestorben! Damit verliert die Schauspielerin nicht nur ein enges Familienmitglied, sondern auch ihre ehemalige Managerin. Tatsächlich ist Evelyn "Brandy" Foster der Grund für den heutigen Ruhm ihrer Tochter: Als alleinerziehende Mutter hatte sie hart an den Karrieren ihrer beiden jüngsten Kinder Buddy und Jodie gearbeitet – und verhalf der heutigen Oscar-Preisträgerin damit zum Durchbruch. Im Alter von 90 Jahren ist Evelyn nun jedoch verstorben.

Bereits am vergangenen Donnerstag ist die vierfache Mutter in ihrem Zuhause in Los Angeles an den Folgen ihrer Demenz-Erkrankung gestorben, wie Fox News berichtet. "Evelyn war ohne Zweifel die stärkste Person, die ihre Familie je getroffen hat – ein Champion, eine Kämpferin, voller Leidenschaft und Liebe", erklärten ihre Kinder in einem Statement. Vor allem an ihr Lächeln und ihre großen Umarmungen werden sich ihre Liebsten immer erinnern, heißt es weiter.

Neben Jodie schaffte auch ihr Bruder Buddy den Sprung ins Show-Business. Als Kind spielte er in Serien wie "Mayberry, R.F.D." oder "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" mit. Bereits im Alter von acht Jahren stand er das erste Mal vor der Kamera – Jodie feierte ihr Debüt unterdessen schon mit drei Jahren in einem Werbe-Clip.

Faye Sadou/AdMedia, Actionpress Schauspielerin Jodie Foster

Getty Images Evelyn Foster und Jodie Foster, 2017 in Beverly Hills

PHOTOS 12, Actionpress Jodie Foster mit elf Jahren neben Jeff East in "Tom Sawyer"



