Vom ganz normalen Stubentiger zum absoluten Superstar – Grumpy Cat hat eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte hinter sich! Jetzt gibt es den tierischen Superstar für ganze drei Monate auch bei Madame Tussauds in Berlin. Bei der Eröffnung des VIP-Weihnachtsmarktes präsentierte das beliebte Wachsfiguren-Kabinett stolz die Figur von Grumpy Cat. Das ließen sich auch die geladenen Promi-Gäste Raúl Richter (30), Isabell Horn (33) und Leonore Bartsch (29) nicht entgehen. "Alle lieben Grumpy Cat, weil er einfach immer so blöd guckt und das ist einfach so süß", schwärmte Raúl gegenüber Promiflash.



