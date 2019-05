Bei Bauer sucht Frau hat schon so mancher Landwirt sein großes Glück gefunden – erst vor Kurzem gaben sich Bauer Norbert und seine Petra bei einer mittelalterlichen Hochzeit das Jawort. Nun geht das Kuppel-Format in eine weitere Runde: Die neuen Episoden sollen zwar erst im Herbst ausgestrahlt werden – doch schon jetzt stehen die ersten drei Teilnehmer der 15. Staffel fest!

Wie RTL nun verkündete, heißen die bereits feststehenden Kandidaten Christian, Thomas und Jürgen. Der 33-jährige Christian wohnt mit seiner Mutter im Landkreis Celle und wünscht sich offenbar, dass seine neue Freundin auch mal etwas Unerwartetes für ihn tut: "Sie sollte mich gerne mit Kleinigkeiten überraschen – und wenn's nur ein schönes Abendbrot ist." Genau wie Christian stammt auch Kandidat Thomas aus Niedersachsen. Für die neue Frau an seiner Seite dürften vor allem die speziellen Lebensumstände des 47-jährigen Fußballfans gewöhnungsbedürftig sein: Der Rinderzüchter wohnt nämlich mit den zwei erwachsenen Kindern seiner Ex-Freundin zusammen!

Der dritte im Bunde ist der Thüringer Jürgen – mit seinen 63 Jahren ist er der bisher älteste Kandidat der Staffel. An die neue Dame in seinem Leben scheint der verwitwete Farmer keine großen Anforderungen zu stellen: "Sie sollte zwischen 55 und 64 Jahren alt sein und jeden Spaß mitmachen." RTL kündigte außerdem an, alle Bauern der neuen Staffel bereits am 10. Juni in einer Sondersendung vorstellen zu wollen.

RTL Inka Bause, Moderatorin

MG RTL D / Stefan Gregorowius Das Kennenlernen beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

