Ist das große Comeback in Gefahr? Erst vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer zum Reboot von Beverly Hills, 90210 veröffentlicht, der bei Fans der beliebten Neunziger-Jahre-Serie die Vorfreude auf die bevorstehenden sechs neuen Episoden steigern sollte. Nun wurde jedoch bekannt, dass es hinter den Kulissen heftig brodelt: Sowohl der Macher der Show als auch mehrere Drehbuchschreiber haben kurzerhand das Handtuch geworfen und die Arbeit an der Serie beendet!

Der Fernsehautor Patrick Sean Smith sowie weitere Drehbuchautoren, die am Skript der schon sehnlichst erwarteten Fortsetzung arbeiteten, wollen nicht länger an dem Projekt beteiligt sein. Die Gründe für ihre Entscheidung sind bisher unklar – allerdings wird laut Just Jared intern gemunkelt, dass es Differenzen mit den ausführenden Produzenten gegeben haben könnte. Ein weiteres Gerücht legt nahe, dass die Drehbuchautoren unzufrieden darüber gewesen seien, dass zwei der Hauptdarstellerinnen großes Mitspracherecht bei der Produktion haben.

Trotz des Konflikts steht nach wie vor ein Sendetermin für die neuen Folgen fest. In den USA soll das Reboot am 7. August starten. Auch Shannen Doherty (48), die bereits im Original als Brenda zu sehen war, hat sich zur Teilnahme an dem Projekt verpflichtet. Luke Perrys (✝52) plötzlicher Tod im März überschattete jedoch die geplante "Beverly Hills 90210"-Reunion – die beliebte Serienfigur Dylan wird im Reboot fehlen.

ActionPress / Rex Features / Rex Features Der "Beverly Hills, 90210"-Cast

Anzeige

Instagram / theshando der "Beverly Hills, 90210"-Cast

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Luke Perry im Mai 2009 in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de