Die Postleitzahl von Beverly Hills kannte in den 1990ern fast jeder – auch, wenn sich dessen nicht jeder bewusst war. Millionen Zuschauer verfolgten damals gespannt, was der Clique von Beverly Hills, 90210 passierte. Umso trauriger waren viele, als die Serie abgesetzt wurde. Doch jetzt, fast zwei Jahrzehnte später, erscheint bald ein Reboot der Erfolgsserie – und die Crew von damals ist bereits wieder vereint!

Auf einem Reunion-Foto, das im City's Bacon Theatre von New York aufgenommen wurde, posieren die einstigen "Bervely Hills, 90210"-Helden wieder gemeinsam. Viele der Stars sind bis heute noch gut im Geschäft – ein Glücksfall, denn so hatten die Fans aus den 90ern die Chance, sich langsam an die Veränderungen zu gewöhnen, die die vergangenen Jahre mitgebracht haben. Doch Tori Spelling (46), Jennie Garth (47), Brian Austin Green (45) und all die anderen Darsteller haben immer noch eine ziemlich gute Figur gemacht. Ian Ziering (55) und Brian Austin Green erschienen im Partnerlook – mit weißer Jeans und bordeauxfarbenen Sakko. Auch Tori Spelling, die in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, sah in ihrem kurzen roten Cut-Out-Dress umwerfend aus.

Doch die Freude über die neuen Folgen der beliebten Serie wird weiterhin durch den plötzlichen Tod von Luke Perry (✝52) getrübt. Der Schauspieler verstarb erst Anfang März, im Alter von 52 Jahren völlig überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Tori, Ian und Co. trauern noch immer um ihren Kollegen, versprachen aber diesen Verlust in dem Reboot auf respektvolle Weise zu behandeln.

Getty Images Brian Austin Green, Jason Priestley, Gabrielle Carteris und Ian Ziering, Mai 2019

Getty Images Tori Spelling bei einem Event in New York City

Getty Images Luke Perry im Juli 2018 in San Diego

