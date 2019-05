Was ist bei Let's Dance eigentlich mit Evelyn Burdeckis (30) Rücken passiert? Besonders aufmerksamen Zuschauern dürfte während der achten Show des Tanz-Formats etwas am Outfit der amtierenden Dschungelkönigin aufgefallen sein: Bei manchen Bewegungen blitzte ein Tapeverband hervor, der ihr offenbar auf den Rücken geklebt wurde! Hat sie sich etwa verletzt? Promiflash verriet Evelyn jetzt, dass sie während des Trainings gestürzt ist!

"Wir hatten gestern eine Generalprobe, da hatten wir ne Hebefigur gehabt und ich habe irgendwie nichts gesehen und dann bin ich halt falsch gesprungen und aufgekommen", schilderte sie im Interview im Anschluss an die Sendung und betonte dann: "Diese Hebefiguren sind echt schlimm, weil du musst alles komplett anspannen und wenn du das nicht machst..." Auf diese Weise habe Evelyn sich eine ziemlich schmerzhafte Verletzung zugezogen: "Meine Rippen sind geprellt. Vom Sturz" , erklärte die Blondine.

Auch in der Show am Freitagabend flog die Reality-Queen dann noch einmal auf die Nase – und zwar ungesehen von den TV-Kameras beim Einlauf ins Studio! Evelyn und ihr Profi-Tanzpartner Evgeny Vinokurov waren auf dem Parkett ausgerutscht. Hattet ihr das Tape an ihrem Rücken auch bemerkt? Stimmt ab!

Joshua Sammer/Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der achten "Let's Dance"-Show

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, amtierende Dschungelkönigin

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der achten "Let's Dance"-Show

