Autsch! Hat sich Evelyn Burdecki (30) schon in den ersten Let's Dance-Minuten verletzt? Die Dschungelkönigin ist auch an diesem Freitagabend wieder auf dem Tanzparkett der beliebten RTL-Sendung zu sehen. Mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov wird sie eine Rumba aufführen. In den vergangenen Episoden konnte sich die Blondine aber nicht nur über ihre Tanz-Auftritte freuen – sie verletzte sich auch mehrere Male auf der Bühne. Und auch in der heutigen Show flog die Reality-Queen bereits auf die Nase – nämlich beim Einlauf ins Studio!

Dieser Sturz war im TV nicht zu sehen – Promiflash vor Ort war aber Zeuge des kleinen Unfalls. Beim Einlaufen hielt Evgeny seine Tanzpartnerin auf dem Arm und glitt mit ihr grazil an der Kamera vorbei – doch dann passierte das Missgeschick! Der Profi rutschte aus und legte sich zusammen mit Evelyn auf den Boden, beide stürzten auf die Seite und im Studio war ein besorgtes Raunen zu hören. Doch wirklich verletzt haben sich die beiden scheinbar nicht. Denn Evelyn und Evgeny richteten sich gleich wieder auf und grinsten fröhlich in die Kamera.

Vor einigen Wochen tat sich Evelyn bei einem Sturz aber etwas mehr weh: Bei einer Drehung fiel sie auf den Hinterkopf und kassierte eine dicke Beule! Doch während des Tanzes war das der 30-Jährigen nicht anzumerken, sie performte einfach weiter.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Siegerin 2019

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

TVNOW / Gregorowius Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki in der sechsten "Let's Dance"-Show

