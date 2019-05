Für das Team von The Big Bang Theory ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen! Nach zwölf Staffeln ist nun nämlich Schluss mit der weltweit erfolgreichen Sitcom. Das nagt natürlich nicht nur an den Zuschauern, auch die Darsteller selbst haben daran zu knabbern – schließlich sind sie über die Jahre auch hinter der Kamera zusammengewachsen. Ein großes Abschiedsabendessen durfte deswegen natürlich nicht fehlen!

Bevor das mit Spannung erwartete Serien-Finale ausgestrahlt wird, kamen die TBBT-Stars noch einmal zusammen. Einen Schnappschuss vom Dinner postete Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (33) jetzt auf Instagram. “Das letzte Abendessen mit meiner TV-Familie”, kommentierte sie das Bild mit ihren langjährigen Kollegen. Unter anderem sind darauf Johnny Galecki (44), Jim Parsons (46), Simon Helberg (38) und Kunal Nayyar (38) zu sehen, die gemeinsam mit der Schauspielerin seit Tag eins in der Serie zu sehen waren. Der Schmerz sitzt aber auch bei den Fans tief: Die Follower drückten zwar mehr als 377.000 Mal auf “Gefällt mir”, beklagten sich aber auch darüber, wie sehr sie die Sitcom und ihre Stars vermissen werden.

Mit dem Serien-Finale als Doppelfolge hoffen die Zuschauer nun, dass einige offene Fragen beantwortet werden. Darunter: Bekommen Amy und Sheldon den Nobelpreis? Und was ist das große Geheimnis von Penny und Leonard? Während die allerletzte Episode in den USA bereits über die Bildschirme flimmerte, muss sich das deutsche Publikum wohl noch ein Weilchen gedulden.

Rob Latour/REX/Shutterstock / ActionPress Kaley Cuoco bei der "Why Him?"-Premiere in Los Angeles

Getty Images Der Cast von "The Big Bang Theory" in Los Angeles

Instagram / kunalkarmanayyar "The Big Bang Theory"-Stars am Set

