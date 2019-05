Lady Gabriella Windsor (38) hat endlich geheiratet! Erst im vergangenen September war die Verlobung der royalen Beauty und ihres Partners Thomas Kingston bekannt gegeben worden. Nur ein Dreivierteljahr später können sich die beiden nun offiziell Mann und Frau nennen. Das Paar heirate am Samstagnachmittag bei bestem Wetter in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor – und zwar in Anwesenheit jeder Menge Royals.

Die Trauung wurde im kleinen Kreise durchgeführt. Trotzdem waren einige britische Royals eingeladen: Pippa Middleton (35) erschien mit ihrem Ehemann James Matthews (43). Prinz Harry (34) kam ohne seine Meghan (37) und natürlich ließ sich auch die Queen (93) die Trauung nicht entgehen. Die Tochter von Prinz Michael von Kent trug ein elegantes Brautkleid mit einer Schleppe. Ihr breites Lachen konnte auch ihr Schleier nicht bedecken, der ihr über das Gesicht fiel.

Die Anwesenheit einiger Gäste war bis zuletzt unklar: Harry hatte die Einladung beispielsweise noch im Januar wegen der Schwangerschaft seiner Gattin abgelehnt. Nun kam ihr Sohnemann aber schon Anfang des Monats auf die Welt und er wollte sich diesen freudigen Anlass offenbar nicht entgehen lassen.

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Prinz Michael von Kent und seine Tochter Lady Gabriella Windsor während ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Sophie Winkleman und Prinz Harry bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de