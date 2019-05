Der Ausstieg von Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa Stanat hat für sie harte Konsequenzen. Obwohl Heidi Klum (45) sie ins Finale schicken wollte, entschied sich die Beauty, die Show freiwillig zu verlassen. Daraufhin sperrte der Sender ihren offiziellen GNTM-Account auf Instagram. Bei der 21-Jährigen stieß diese Reaktion auf wenig Verständnis. Nun meldeten sich die Verantwortlichen selbst zu Wort und erklärten ihre Entscheidung.

Vanessa hatte sich ihren Fans unter Tränen anvertraut. Sie sei traurig, dass der Sender kommentarlos ihr Profil gesperrt hat. Doch der erklärte nun via Twitter: "Vanessa ist gestern bei GNTM ausgestiegen. ProSieben hat ihr heute den Zugriff auf ihren offiziellen GNTM-Account entzogen. Wenn man ein Kapitel schließt, dann ganz." Die Laufstegschönheit hofft nach wie vor auf eine versöhnliche Einigung. Allerdings steht sie aktuell nicht mit dem Sender in Kontakt.

Warum Vanessa nicht am Finale teilnimmt, ist noch immer ungeklärt. Sie sprach bisher nur von persönlichen Gründen und betonte auch in ihrer aktuellen Insta-Story, dass sie momentan nichts darüber sagen wolle. Auf ihr laste unglaublich viel Druck. Der Support ihrer Fans und die lieben Nachrichten gäben ihr in dieser schweren Zeit aber Kraft.

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, Mai 2019

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de