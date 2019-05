Am Samstag ist es endlich so weit: Das große Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest steht vor der Tür! Nach dem zweiten Halbfinale am vergangenen Donnerstag stehen inzwischen alle 26 Finalisten fest. Doch welcher Künstler hat wohl die besten Chancen, am Ende den Titel mit nach Hause zu nehmen? Ein Blick auf die aktuellen Wettquoten verrät: Es gibt wohl schon einen klaren Favoriten!

Die Buchmacher sehen momentan Duncan Lawrence aus den Niederlanden vorne! Wie Wettbasis.com berichtet, gehen die fünf größten Wettanbieter Deutschlands derzeit allesamt davon aus, dass der 25-Jährige am Ende die meisten Punkten einheimsen wird. Nach Duncans Performance im zweiten Halbfinale sehen ihn die Experten sogar noch klarer in der Favoritenrolle als zuvor – tatsächlich gilt sein Sieg unter Wettbegeisterten schon als sichere Sache: Wer jetzt noch auf den Sänger setzen möchte, bekommt daher letztendlich den geringsten Gewinn ausgezahlt, wenn er sich den Titel wirklich sichern kann.

Dem deutschen Act S!sters werden hingegen nur minimale Chancen eingeräumt. Dennoch scheinen Carlotta Truman (19) und Laurita Spinelli (26) sich davon nicht unterkriegen zu lassen. In einem Interview präsentierten sich die beiden zuletzt sehr positiv und bekräftigten: "Wenn wir mit uns zufrieden sind, ist uns die Platzierung eigentlich nicht so wichtig."

Getty Images Die israelische Sängerin Netta Barzilai nach ihrem ESC-Sieg 2018

Getty Images Duncan Laurence im zweiten Halbfinale des ESC 2019

Getty Images Das Pop-Duo S!sters während des deutschen Vorentscheids zum ESC 2019

