Er hat offenbar eine neue Frau an seiner Seite! Till Adam ist vor allem aus der vergangenen Staffel von Love Island bekannt – dort flirtete der Bademeister in erster Linie mit Kandidatin Sabi. Schon kurz nach dem Ende der Reality-TV-Show machte er klar, dass eine dauerhafte Beziehung mit der Blondine für ihn nicht infrage komme. Jetzt scheint er auf Wolke sieben zu schweben: Der Tattoo-Liebhaber veröffentlichte in den sozialen Netzwerken eine rührende Liebeserklärung!

Auf Instagram postete Till ein Foto, auf dem er mit einer Frau Händchen hält – die beiden sitzen auf einem Stuhl und genießen den Blick auf das offene Meer. Dazu schrieb er: "Für die Welt bist du nur irgendjemand, aber für mich bist du die Welt. Schön, dass es dich gibt." Wie wichtig ihm seine Herzdame anscheinend ist, unterstrich der Kieler zudem mit einem lächelnden und einem Kuss-Emoji.

Die Reaktion der Follower ließ nicht lange auf sich warten: Einige fragten zunächst, wer die Frau auf dem Bild überhaupt sei – die meisten gratulierten den Turteltauben einfach nur. "Ganz viel Glück euch beiden", freute sich eine Userin mit dem Paar.

RTL II / Magdalena Possert Sabi und Till, "Love Island"-Kandidaten

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Darsteller

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Darsteller

