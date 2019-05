Intimer Bett-Talk von Blac Chyna (31)! Das Model hatte in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren Liebeleien für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem sich die Beauty 2014 von ihrem Freund Tyga (29) getrennt hatte, der kurzzeitig mit Kylie Jenner (21) anbandelte, schnappte sie sich danach deren Bruder Robert Kardashian (32) – aber auch diese Beziehung zerbrach. In einem Interview ließ sich Blac nun zu einem schlüpfrigen Geständnis hinreißen: Sie verriet, wer von den beiden der bessere Lover war!

Im Gespräch mit Wendy Williams (54) in "The Wendy Williams Show" kam auch das Thema der Verflossenen der Influencerin auf. Die Talkshowmasterin redete nicht lange drum herum und fragte Blac, wer im Bett der zufriedenstellendere Liebhaber gewesen sei. "Kann ich auch keinen auswählen?", entgegnete die 31-Jährige lachend. Aber die Moderatorin ließ nicht locker und bohrte so lange weiter, bis Blac dann schließlich zugab: "Ich soll einen aussuchen? Den besseren Lover? Rob." Sie stellte allerdings sofort klar, dass sie sich nicht vorstellen könne, noch einmal mit dem Kardashian-Spross zusammenzukommen.

Während zuletzt vor allem ihre Liebschaften im Mittelpunkt der Medien gestanden hatten, war es vor wenigen Tagen ein Wutausbruch, der für Rummel um die zweifache Mutter gesorgt hatte. Blac soll nach einem Streit mit einem Messer auf ihren Stylisten losgegangen sein.

Sharpshooter Images / Splash News Blac Chyna, Tyga und King Cairo

Splash News Rob Kardashian und Blac Chyna im Mai 2016 in Las Vegas

Getty Images Blac Chyna bei den BET Awards 2018

