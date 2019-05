Die letzte Folge von Game of Thrones steht unmittelbar vor der Tür – im Halbfinale der Serie starben bereits viele namhafte Figuren der Fantasy-Serie den Serientod. Im großen Finale könnten jetzt noch einige dazukommen – ob wohl auch Grauer Wurm zu den Charakteren zählen wird, die das Ende der Geschichte nicht mehr erleben? Zu diesem Thema hat sich nun Darsteller Jacob Anderson (28) geäußert!

Als der Brite in der TV-Show Strahan & Sara nach dem möglichen Tod seiner Serien-Figur gefragt wurde, ließ er sich nicht in die Karten schauen. "Alle Männer müssen sterben, Frauen auch – wir werden alle irgendwann sterben", wich der 28-Jährige mit einem Schmunzeln aus. Auf die Frage, ob er mit dem Ende der HBO-Produktion zufrieden sei, antwortete er etwas konkreter: "Das bin ich! Aber Zufriedenheit ist ja relativ, oder?" Zudem ließ er durchblicken, dass die Fans sich noch auf einige Überraschungen gefasst machen könnten: "Diese Show hat euch von Anfang an gezeigt, dass ihr nicht unbedingt bekommen werdet, was ihr wollt – ihr werdet bekommen, was ihr braucht."

Die GoT-Liebhaber dürfen somit gespannt sein – feststeht jedenfalls: Sehr bald werden sie wissen, wer am Ende den Eisernen Thron einnimmt. Die Promiflash-Leser scheinen sich weitgehend einig zu sein, wer ihrer Meinung nach regieren sollte – in einer Umfrage wünschten sich 43,2 Prozent, dass Jon Schnee am Schluss das Sagen in Westeros hat.

Getty Images Jacob Anderson auf der Comic Con in Californien, 2017

Getty Images Jacon Anderson, GoT-Star

Getty Images Jacob Anderson, Darsteller von Grauer Wurm in "Game of Thrones"

