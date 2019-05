Diese Partynacht endete in Tränen! Anfang der Woche musste sich Blac Chyna (31) den hartnäckigen Fragen von Wendy Williams (54) stellen. Liebesleben und Beauty-Eingriffe – kein Thema war vor der Talkshowmasterin sicher. Der aufkeimenden Freundschaft der beiden Promi-Ladys scheint das jedoch nichts getan zu haben: Blac und Wendy gingen Abends zusammen tanzen! Als Wendy davon erzählte, brachen bei ihr allerdings alle Dämme.

In The Wendy Williams Show plauderte die Moderatorin offen über ihren wilden Abend mit Blac: “Kennt ihr diesen Trick, den ich mit meinen Brüsten mache, den ich jetzt nicht für euch machen werde?” Das Model und sie haben es offenbar krachen lassen: “Wisst ihr, die Musik in dem Restaurant lief und wir haben es dazu gemacht. Alle waren so peinlich berührt – aber auf eine lustige Art!” Ihr Sohn Kevin sei ebenfalls mit dabei gewesen. “Mein Sohn hat mich angeschaut wie: ‘Schaut Mama an, wie sie Spaß hat.’ Und ich dachte: ‘Schaut euch meinen Jungen da drüben an, wie er seine Mama anschaut, die Spaß hat’”, erinnerte sich Wendy. Der Gedanke an ihren Spross war offenbar zu viel für sie: Sie fing an zu weinen!

Ob der emotionale Stress der vergangenen Wochen an diesem Ausbruch schuld ist? Nach 22 Jahren Ehe soll Wendy die Scheidung von ihrem Mann eingereicht haben – er soll sie nicht nur jahrelang betrogen, sondern auch ein Kind mit einer anderen Frau haben.

Getty Images Blac Chyna im August 2018 in New York

Getty Images Wendy Williams, TV-Gesicht

Getty Images Blac Chyna bei den BET Awards 2018

