Es war der Aufreger beim ESC-Finale in Tel Aviv! Die Punk-Band Hatari trat in diesem Jahr für Island an – und konnte Teile des Publikums mit ihrem Auftritt durchaus überzeugen: Von den europäischen und australischen TV-Zuschauern bekam die Gruppe immerhin 186 Punkte zugesprochen. Genau in dem Moment, als die Musiker das Ergebnis des Zuschauer-Votings erhielten, sorgten sie für einen Skandal-Moment: Sie hielten kleine Schals mit der Aufschrift "Palästina" in die Kamera!

Zwischen Israel und Palästina herrschen bereits seit Jahrzehnten politische Spannungen – weshalb das Publikum in der Halle die Aktion mit einem Pfeifkonzert quittierte. Auch der deutsche Kommentator Peter Urban urteilte nach wenigen Sekunden: "Das war kein besonders guter Zug – der kam hier nicht besonders gut an." Die Fans des Formats sahen das genau so und kritisierten die Aktion auf Twitter: "Man kann politisch zu dem Thema stehen wie man möchte, aber im Gastgeberland des ESC, was sich gerade mit Palästina im Streit befindet, die palästinensische Flagge zu wedeln ist respektlos!", schrieb ein User. Inzwischen haben die Verantwortlichen des ESC eine erste Stellungnahme veröffentlicht – darin heißt es: "Der Eurovision Song Contest ist eine nicht-politische Veranstaltung und dies widerspricht den Wettbewerbs-Regeln auf direktem Wege." Die Konsequenzen für die Band würden nach dem ESC diskutiert werden.

Die Aktion der Isländer war allerdings nicht die einzige politische Nachricht, die während der Show kundgetan wurde: Bei Madonnas (60) Auftritt waren auf den Jacken ihrer Tänzer sowohl israelische als auch palästinensische Flaggen zu sehen. Auch davon hatten die Organisatoren im Vorfeld offenbar nichts gewusst: Die Jacken seien kein Bestandteil der genehmigten Performance gewesen.

Getty Images Die isländische Band Hatari im Green Room des ESC 2019

Getty Images Hatari während ihrer Performance beim ESC 2019

Getty Images Madonna und ihre Tänzer beim ESC 2019

