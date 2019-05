Mit ihrem Gatten Kanye West (41) schwebt Kim Kardashian (38) offensichtlich immer noch auf Wolke sieben! Immer wieder sickern süße Liebeserklärungen an die Öffentlichkeit, die der Rapper seiner Angebeteten macht. Doch nun drehte die Reality-Queen den Spieß kurzerhand um und widmete dem Vater ihrer vier Kinder süße und ergreifende Worte. Den emotionalen Post teilte die berühmte Beauty mit ihren 138 Millionen Fans im Netz.

Am 24. Mai feiern Kim und Kanye ihren fünften Hochzeitstag. Das Jubiläum kann die 38-Jährige wohl kaum erwarten und machte ihrem Mann schon vorab eine rührende Liebeserklärung. Sie veröffentlichte ein altes Hochzeitsfoto auf Instagram und schrieb dazu: "Fünf Jahre und vier Kinder. Mein Leben könnte nicht besser sein. Bald ist der Jahrestag." Auf dem Schnappschuss lehnt Kanye seinen Kopf zu seiner frischgebackenen Ehefrau, die sich in ihrem Hochzeitskleid perfekt in Szene setzt. Ein Anblick zum Dahinschmelzen, den die User bisher mit mehr als 5,5 Millionen "Gefällt mir"-Angaben markierten.

Doch hinter dem romantischen Post könnte vielleicht auch eine clevere Marketingstrategie stecken.Kim bringt nämlich anlässlich ihres fünften Hochzeitstages eine neue Make-up-Kollektion mit dem Namen "Mrs. West Collection" heraus, die sie kurz vor ihrem Hochzeits-Post angekündigt hatte. Mit den neuen Nuancen verspricht die Unternehmerin “die schönsten Glam-Looks für alle Anlässe”.

SplashNews.com Kanye West und Kim Kardashian mit Tochter North West

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Show

