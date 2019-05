Nazan Eckes (43) haute am vergangenen Freitag mit ihrer Let's Dance-Performance alle um! Die Moderatorin und ihr Tanzpartner Christian Polanc (41) heimsten für ihren mitreißenden Contemporary zu "Stand By Me" die Höchstpunktzahl von sagenhaften 30 Punkten ein. Die beiden steigern sich Woche für Woche und entwickeln sich so immer mehr zum Favoriten-Pärchen. Im Promiflash-Gespräch verriet Nazan jetzt das Geheimrezept für ihre atemberaubende Leistung!

So hätten sie und Christian einfach den Dreh raus, wie sie gemeinsam das Beste aus sich herausholen können. "Unser Geheimrezept ist einfach, dass wir connected sein müssen. Es geht darum, als Team und als Tanzpaar und auch emotional irgendwie zusammenzuwachsen. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber am Ende macht es das auch aus", erklärte Nazan im Promiflash-Interview. Dadurch würde sie jedenfalls die Sicherheit bekommen, die sie für die Performances brauche.

"Kein gutes Gefühl und Unsicherheit führen nur zu zwanzig Punkten, wie beim Slowfox. Da gab es dann nur eine 50/50 Chance, ob es gut wird. Aber heute wusste ich, das wird schön", erzählte Nazan im Anschluss an die letzte Sendung gegenüber Promiflash.

Getty Images Daniel Hartwich, Nazan Eckes und Christian Polanc im Mai 2019

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes im Mai 2019

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc im Mai 2019

