Nazan Eckes (43) legt eine unglaubliche Let's Dance-Leistung hin! Schon in der vergangenen Folge der beliebten Tanz-Show begeisterte die Moderatorin mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (41) die Zuschauer und das Publikum – und sahnte stolze 27 Jury-Zähler ab. Doch in dieser Woche setzte die Brünette noch mal einen drauf: Mit ihrem Contemporary zu "Stand By Me" raubte sie den Zuschauern regelrecht den Atem – und knackte endlich auch die 30 Punkte-Marke!

In einem roten Traumkleid flog Nazan mit Christian übers Parkett, das mit einem brennenden Kreis begrenzt war. Vor allem ihre waghalsigen und gefühlvollen Sprünge in die Arme ihres Profis setzten ihrer Performance die Krone auf! "Einfach nur wow. Mehr braucht man nicht sagen", schwärmte Motsi Mabuse (38). Vom sonst so reservierten Chef-Juror Joachim Llambi (54) regnete es ebenfalls Lob: "In diesem Contemporary waren so viele Schwierigkeiten drin, die andere noch nicht getanzt haben, und deshalb war dieser Tanz deutlich stärker, als alle anderen Contemporarys, die wir hier in dieser Staffel bisher gesehen haben." Das Resultat: Für Nazan gab es von allen drei Juroren volle 10 Punkte!

Auch die "Let's Dance"-Fans waren begeistert vom einzigartigen Auftritt der Zweifach-Mama. "Nazans tänzerische Entwicklung ist echt krass" lobte zum Beispiel ein Twitter-User, ein anderer schwärmte: "Nazan hat die 30 Punkte so verdient, sie war umwerfend."

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, Moderatorin

Getty Images Nazan Eckes bei der Kennenlern-Show von "Let's Dance"

