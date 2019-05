Shirin Nikkhah-Shirazi gibt einen süßen Einblick in ihr Liebesleben. Seit ihrer erfolgreichen The Biggest Loser-Teilnahme im vergangenen Jahr ist die Zumba-Trainerin fleißig im Netz unterwegs. Dort teilt die Beauty regelmäßig motivierende Fitness-Botschaften und Updates aus ihrem Leben mit ihrem stolzen 26.000 Followern. Doch ihren aktuellsten Beitrag widmete sie nun ihrem Ehemann: Anlässlich ihres Hochzeitstags veröffentlichte Shirin jetzt eine emotionale Botschaft.

"Heute vor fünf Jahren haben wir uns das Ja-Wort gegeben und ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr", verkündete die hübsche Brünette via Instagram. "Danke für fünf wundervolle Ehejahre voller Liebe, Verständnis, Zuneigung und Freundschaft mein Liebling... Ich liebe dich", schrieb Shirin weiter. Dazu veröffentlichte sie ein Hochzeitsfoto von sich und ihrem Gatten, auf dem beide glücklich in die Kamera strahlen.

Unter dem Posting sammelten sich bereits etliche Glückwünsche an das verheiratete Paar – darunter auch von "The Biggest Loser"-Trainerin Mareike Spaleck, die den rührenden Beitrag mit einigen Herzchen-Emojis versah. Was sagt ihr zu Shirins Worten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

