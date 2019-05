Daniela Katzenberger (32) begeistert ihre Follower stets mit Schnappschüssen aus ihrem Leben! Dabei zeigt sich die ulkige Blondine auch in unvorteilhaften Situationen – aber natürlich immer mit einer gesunden Portion Humor! Nicht nur bei ihren morgendlichen Schmink-Sessions präsentiert sie die übertrieben harte Arbeit, die hinter ihrem Look steckt. Auch mit ihrem neuesten Post beweist sie mit einem Augenzwinkern: Wer schön sein will, muss leiden – Dani nimmt sich selbst auf die Schippe, als sie versucht, in ihre zu enge Hose zu schlüpfen!

Anscheinend hat sich die Katze eine Diät-Auszeit gegönnt und ordentlich geschlemmt: "Ich nach meinem Cheatday" lautet ihr nicht ganz ernst gemeinter Kommentar, denn dazu gibt es noch ein lachendes Emoji. Die scherzhafte Konsequenz dieser Völlerei zeigen die witzigen Fotos, auf denen Sie und ihr Ehemann Lucas Cordalis (51) mit vereinten Kräften den Skinny Jeans den Kampf angesagt haben und versuchen, den engen Stoff über Hüfte und Popo der Mutter zu bekommen.

Doch ganz egal – ob vor oder nach einem Futtertag – Dani weiß immer, wie sie sich in Szene setzen kann! So griff sie auch schon früher zu tatkräftiger Unterstützung, als es um das perfekte Dekolleté ging. Mit gehöriger Selbstironie verriet die Katze: Eine wahre Busenfreundin pushe ihre Oberweite für ihre Selfies nach oben.

