Und täglich grüßt der Schminkspiegel-Look! Daniela Katzenberger (32) liebt es, ein aufwendiges und farbenfrohes Make-up zu tragen. Beim morgendlichen Schmink-Prozess nimmt die Influencerin ihre Follower nur zu gerne mit – und zeigt auch die unglamourösen Seiten. Dabei ist der Grimassen-Queen kein Scherz zu viel! Auch ihr Ehegatte Lucas Cordalis (51) bleibt davon nicht verschont, wie die Katze scherzhaft im Netz anerkennt!

Ihr neustes Instagram-Bild zeigt die TV-Bekanntheit bei ihrem täglichen Beauty-Ritual: Mit weit aufgerissenen Augen starrt die Kultblondine auf ihren Schmink-Spiegel und tuscht sich dabei die Wimpern. Ihr Pic versieht sie witzelnd mit dieser Bildunterschrift: "Ich beim Schminken. Lucas sieht mich jeden Tag so! Und in Anbetracht dessen, dass Lucas und ich schon über fünf Jahre zusammen sind, kann ich nur sagen: Respekt an diesen Mann."

Ihre Make-up-Routine hat die Reality-Bekanntheit auch nicht nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia (3) vor über drei Jahren unterbrochen. Im Promiflash-Interview 2015 gab die Katze zu verstehen: "Ich versuche mich natürlich trotzdem zu schminken und zu stylen und einfach als Frau zu leben."

