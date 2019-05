Ist das Rätselraten um die neue Bachelorette damit endlich beendet? Seit Wochen wird darüber spekuliert, wer in die Fußstapfen von Nadine Klein (33) treten wird. Im Gespräch um den Rosenposten waren angeblich Ex-Bachelor-Babe Angelina Heger (27), die diesjährige Kandidatin Vanessa Prinz und Germany's next Topmodel-Beauty Gerda Lewis (26). Tatsächlich soll Letztere aktuell längst für das Format in Griechenland drehen – und diese drei Indizien sprechen dafür!

1. Die vorproduzierten Instagram-Storys

Ein Insider deutete gegenüber Promiflash an, Gerda habe für die Fotoplattform tägliche Clips vorbereitet, damit niemand merke, dass sie bei den Dreharbeiten für "Die Bachelorette" sei. So ganz scheint das der 26-Jährigen aber nicht gelungen zu sein: Immer wieder fiel besonders aufmerksamen Followern auf, dass sich die Fingernägel des Fitnessmodels von Aufnahme zu Aufnahme innerhalb weniger Stunden veränderten. Aktuell zieren ihre Hände eigentlich kürzere Gelnägel. Doch in manchen Clips sind die langen weißen Krallen zu sehen, die Gerda beispielsweise noch vor Wochen beim Videodreh mit Davin Herbrüggen trug. Zusätzlich zeigte sich die Blondine zuletzt ziemlich wortkarg in den Storys – ebenfalls untypisch für die Quasselstrippe.

2. Die gelöschten Kommentare

Noch scheint Gerda selbst nicht mit der Sprache rausrücken zu dürfen, dass sie die neue Rosenverteilerin ist. Selbst wenn Follower unter ihre Bilder etwas zum Thema Bachelorette posteten, sollen die Kommentare auf mysteriöse Weise verschwunden sein, wie ein Fan Promiflash berichtete. Nachdem am Montagabend allerdings die Nachricht die Runde gemacht hatte, gab man es wohl auf, in der Kommentarspalte aufzuräumen: Mittlerweile sind unter Gerdas aktuellstem Foto Beiträge wie "Du bist die neue Bachelorette" zu lesen.

3. Der Produktionsinformant

Der stärkste Hinweis darauf, dass Gerda wirklich die neue Rosenlady wird, ist aber die Insider-Aussage aus Produktionskreisen: Gegenüber Promiflash hieß es, dass Gerda bereits seit mehreren Tagen in Griechenland am Set für die beliebte Kuppelshow vor der Kamera stehe. Die ersten Schnittblumen dürfte die durchtrainierte Beauty inzwischen also auch schon vergeben haben.

