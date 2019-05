Welche Dame verteilt in diesem Jahr die Rosen? Bald geht es wieder los: Nachdem Andrej Mangold (32) als Bachelor in diesem Jahr seine Herzdame aus mehreren Anwärterinnen rauspicken durfte, ist als Nächstes das weibliche Geschlecht an der Reihe. Doch wer wird die Rolle der Bachelorette in diesem Jahr übernehmen? Über potenzielle Junggesellinnen wie Vanessa Prinz, Angelina Heger (27) oder Gerda Lewis (26) wurde schon viel spekuliert. Eine Quelle bestätigte nun gegenüber Promiflash, dass es sich dabei tatsächlich um keine Unbekannte handelt: Niemand Geringeres als Model Gerda soll demnach die Schnittblümchen verteilen.

Ein Insider will aus Produktionskreisen erfahren haben, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bereits zu den Dreharbeiten in Griechenland aufgebrochen sei. Aufmerksame Follower wissen jedoch, dass die Schönheit auf ihrem Instagram-Profil noch ganz schön aktiv ist und regelmäßig Storys postet – eigentlich unmöglich, sollte Gerda tatsächlich die Protagonistin des Formats sein. Dafür gibt es aber eine simple Erklärung: Laut dem Informanten seien diese Clips bereits vor einiger Zeit vorproduziert worden. Auf Promiflash-Anfrage wollte sich Gerda aktuell noch nicht zu den Spekulationen äußern.

Damit würde RTL erneut auf eine TV-erfahrene Junggesellin zurückgreifen. Im Vorjahr suchte Ex-Bachelor-Kandidatin Nadine Klein (33) ihr Glück in der Dating-Show, zuvor durfte Jessica Paszka (29), die 2014 um Bachelor Christian Tews (38) buhlte, ihren Traummann auswählen. Gerda wäre allerdings die erste seit langer Zeit, die keine Kuppelshow-Vergangenheit aufweist.

ActionPress Gerda Lewis auf dem "Deutschen Bloggerpreis"

Anzeige

Getty Images Nadine Klein bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Getty Images Ex-Bachelorette Jessica Paszka und Ex-Bachelor Andrej Mangold bei den Duftstars 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de