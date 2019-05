Wer hätte gedacht, dass Daniela Katzenberger (32) so gelenkig ist? Dass die Katze und Kult-Auswanderin regelmäßig Sport treibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder zeigt sich die Blondine gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis (51) oder Töchterchen Sophia Sophia (3) beim Training im Fitnessstudio. Und ein aktuelles Workout-Pic am Pool von Mama Iris Klein beweist, dass Dani nicht nur in Topform ist, sondern in puncto Beweglichkeit ihrem Spitznamen offenbar auch alle Ehre macht!

Auf Instagram teilte die Kult-Blondine einen Schnappschuss, der sie auf dem Sprungbrett des Pools zeigt. Doch statt von dort aus zur Erfrischung ins Wasser zu springen, sportelt die Beauty auf dem Brett. Gekleidet in einen schwarzen Bikini mit seitlichen Cut-Outs, macht die 32-Jährige eine Brücke und hält so die Balance. Dabei streckt sie einen Fuß grazil in die Höhe. "Bei Mama am Pool", betitelte die fitte TV-Persönlichkeit das Foto, das sie einmal ohne ihre Extensions zeigt.

So viel Körperbeherrschung kam nicht nur bei Danielas Fans an, die schon nach wenigen Stunden über 49.000 Mal auf den Like-Button gedrückt hatten. Auch einige Stars waren beeindruckt von Danis Turnkunst. TV-Gesicht Daniela Büchner (41) bezeichnete ihre Namensvetterin als "Sportskanone" und Moderatorin Frauke Ludowig (55) machte Dani ebenfalls ein Kompliment: "Was für eine Brücke!"

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Mai 2019 auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig im Mai 2019 in Köln

