Queen Elizabeth II. (93) kann auch so richtig locker sein: Im Rahmen der beliebten “Chelsea Flower Show” in London führte Herzogin Kate (37) die Queen am Montag gemeinsam mit Prinz William (36) erstmals durch ihr selbst gestaltetes Gartenprojekt "Back to Nature”. Kate wirkte etwas angespannt, bevor das königliche Oberhaupt auftauchte – offenbar ganz unbegründet: Die royalen Damen zeigten sich so ausgelassen wie nur selten – auch dank einer witzigen Begrüßung.

Nachdem Kate früher am Tag noch bequeme Hosen und Sneaker getragen hatte, wartete sie pünktlich zur Ankunft von Queen Elizabeth in einem floralen Maxikleid von Erdem auf. Ihre Haare hatte sie zu einer halben Hochsteckfrisur zusammengebunden. Zur Ankunft der Monarchin küsste Kate die 92-Jährige laut People herzlich auf beide Wangen und schloss ihre Begrüßung mit einem perfekten Knicks ab. Und die Queen? Die schaute sich Kate an, inspizierte auch den adrett gekleideten Enkel William und sagte dann: "Ihr seht alle sehr ordentlich aus."

Da war der Rest Formsache: Während der lockeren Garten-Tour wies die Dreifachmama unter anderem auf das blaue Farbschema mit Glockenblumen sowie Vergissmeinnicht (übrigens die Lieblingsblume von Prinzessin Diana) hin. Die Queen wirkte sichtlich angetan von der Arbeit der Herzogin und fragte mehrfach nach Details.

