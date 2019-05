Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) verbrachten mit ihren drei Kids Prinz George (5), Prinz Louis (1) und Prinzessin Charlotte (4) einen Familientag bei der Chelsea Flower Show in London – und hatten dabei sichtlich viel Spaß. In dem "Back to Nature"-Garten gab es sowohl für die Kleinen, als auch für die Großen so einiges zu entdecken und auszuprobieren. Mutter und Tochter tobten sich zum Beispiel auf der Schaukel aus.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Königshauses postete das royale Paar vergangenen Sonntag mehrere Fotos seines Familienausflugs. Dabei beweist ein an einem Baumhaus befestigter Schaukelsitz: Schaukeln ist nicht nur was für Kinder! Neben Tochter Charlotte hat nämlich auch Dreifach-Mama Kate sichtlich Freude am ausgelassenen hin und her schwingen.

Für Kate war der Besuch des Gartens eine Herzensangelegenheit. Sie vertritt die Ansicht, dass es eine wichtige Rolle spielt, Kindern die Möglichkeit zu geben, Zeit im Freien zu verbringen. Genau darauf zielt die Grünanlage in London ab: Der Garten soll die Menschen wieder in die Natur bringen, um so das geistige und körperliche Wohlbefinden zu stärken.

Kensington Royal / Matt Porteous Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz Louis

Kensington Royal / Matt Porteous Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Louis im Mai 2019

Matt Porteous Herzogin Kate und Prinz Louis im Mai 2019 in London bei der Chelsea Flower Show

