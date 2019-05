Lady Di-Gedächtnis-Look! Priyanka Chopra (36) schien mit einem Social-Media-Posting anzudeuten, für welches Red-Carpet-Outfit sie sich in Cannes entscheiden würde. Und so kam es dann auch: Die Ehefrau von Nick Jonas (26) erschien bei ihrem Debüt bei den Filmfestspielen in einem traumhaften Zweiteiler, der ziemlich offensichtlich vom Cannes-Look der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) inspiriert war: Ein Bandeautop mit Marlenehose und einem Seidenschal als Highlight.

Die indische Schauspielerin, die eng mit Herzogin Meghan (37) befreundet ist, teilte via Instagram einen Schnappschuss von Diana, die 1987 in einem eisblauen Kleid von Catherine Walker auf dem Festival erschienen war. Wenige Stunden nach dem Posting tauchte sie dort selbst in einem Look auf, der dem von Lady Di zum Verwechseln ähnlich sah. Allein die Farbe der Robe und Wickeloptik an der Taille der verstorbenen Prinzessin unterschied die beiden Styels. Und bei genauerem Hinsehen erkannte man auch, dass es sich bei Priyanka nicht um ein Kleid, sondern um Top und Hose handelte.

Während sich die Mutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) damals für die in London lebende Designerin Catherine Walker entschieden hatte, wählte Priyanka den Style des libanesischen Labels Honayda. Die Bollywood-Schönheit war anlässlich der Premiere des Films “5B” gekommen, einer Dokumentation über die 1983 eingerichtete erste Aids-Station im San Francisco General Hospital.

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana in Cannes 1987

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

Getty Images Priyanka Chopra auf dem roten Teppich der 72. Filmfestspiele in Cannes

