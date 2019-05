Sie wird ihrem Ruf als Stilikone einmal mehr gerecht! Dass Herzogin Kate (37) ein Gespür für Mode hat, stellt sie bei öffentlichen Auftritten immer wieder unter Beweis. Die 37-Jährige zeigt sich dabei stets elegant. Doch nun hat die dreifache Mutter eine Seite von sich präsentiert, die ihre Fans nur selten von ihr zu sehen bekommen: Zu einem Event hat die Herzogin nun nämlich ein ungewohnt lässiges Outfit getragen – und für dieses hat sie sogar ihre High Heels gegen Sneaker eingetauscht!

Die Ehefrau von Prinz William (36) hat am Montag während eines Pressdays auf der Chelsea Flower Show in London einige Sehenswürdigkeiten bestaunt. Die 37-Jährige besichtigte dabei unter anderem den "Back to Nature Garden" – und kleidete sich dafür auch dem Anlass entsprechend. Die Herzogin trug eine lockere, weiße Bluse in Häkeloptik, dazu eine khakifarbene Culotte des Labels Massimo Dutti und dazu weiße Superga-Sneaker. Mit einem braunen Gürtel verpasste die stilsichere Herzogin ihrem Look den Feinschliff und brachte somit zeitgleich ihre schmale Taille perfekt in Geltung.

Während des Termins gab sich Kate dann auch volks- und naturnah. Sie kletterte Baumhäuser hoch und beschäftigte sich viel mit den anwesenden jungen Gästen – ähnlich wie kurz zuvor am gleichen Ort mit ihren eigenen Kindern.

Getty Images Herzogin Kates Sneaker bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de