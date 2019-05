Die Sportwelt trauert um Niki Lauda (✝70)! Die Formel-1-Legende ist am vergangenen Montag friedlich im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen, wie die Familie am heutigen Dienstag bekannt gab. Niki hatte schon seit Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme, musste sich erst vergangenen Sommer einer Lungentransplantation unterziehen. Dabei handelte es sich meist um Spätfolgen seines schlimmen Rennunfalls 1976 auf dem Nürburgring, bei dem auch seine Lungen schweren Schaden nahmen. Jetzt offenbart ein Freund des einstigen Motorsportexperten, wie schlecht es ihm kurz vor seinem Tod ging.

"Ich habe schon vor etwa zehn Tagen die Info von Ärzten gehabt, dass es schlecht um ihn steht", schildert der Journalist Wolfgang Fellner laut Bild. Bereits vor knapp zwei Monaten sei Niki in Luzern behandelt worden, doch sein Zustand habe sich einfach nicht verbessert. "Vor zehn Tagen ist er in die Universitätsklinik nach Zürich verlegt worden. Da ging es wieder an die Dialyse, zum Teil auch ans Beatmungsgerät", erklärt der österreichische Medienmacher. Zu diesem Zeitpunkt habe Niki bereits um sein Leben kämpfen müssen.

Erst Anfang des Monats hatte der Verstorbene eine Rückkehr an die Rennbahn in Erwägung gezogen: "Ich denke über ein Comeback nach. Was haltet ihr von dieser Idee?", richtete sich der dreifache Formel-1-Weltmeister an seine Instagram-Follower. Seine Fans waren von dieser Idee begeistert und zeigten dies mit etlichen Likes und Kommentaren.

