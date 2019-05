Am vergangenen Montag verstarb Niki Lauda (✝70) völlig überraschend im Kreise seiner Familie. Der einstige Formel-1-Star galt als echte Legende des Rennsports. Ein folgenschwerer Unfall auf der Rennstrecke hätte den Sportler vor 43 Jahren allerdings beinahe das Leben gekostet. Das Drama, bei dem Niki damals fast verbrannt wäre, wurde vor sechs Jahren sogar verfilmt. Der Anblick seines entstellten Gesichts auf der Leinwand fiel Niki damals allerdings alles andere als leicht: Er sei erschrocken, als er sein Gesicht sah.

Im Jahr 1976 lieferte sich der damals 27-Jährige mit seinem Renn-Kollegen James Hunt auf dem Nürburgring ein hartes Duell, bei dem Nikis Ferrari in Flammen aufging. Der Formel-1-Weltmeister konnte der Feuerhölle mit schwersten Gesichts- und Kopfverletzungen nur knapp entkommen. Im Jahr 2013 wurde das Drama verfilmt und mit Daniel Brühl (40) in der Hauptrolle in den Kinos gezeigt. Erneut mit seinem Horror-Unfall konfrontiert zu werden, war jedoch extrem emotional für den Unternehmer: "Ich bin erschrocken, als ich mein zerschmortes Gesicht zum ersten Mal mit anderen Augen gesehen habe", verriet er im Bild-Interview.

"Ich bin quasi angstfrei auf die Welt gekommen. Aber nach dem Fast-Todes-Unfall hatte ich plötzlich Todes-Visionen", hieß es weiter in Nikis Statement zu der Verfilmung seines wohl schlimmsten Moments. Am Ende scheint ihn der Unfall aber nur noch stärker gemacht zu haben.

Getty Images Daniel Brühl im Januar 2019

Getty Images Daniel Brühl und Niki Lauda im April 2016 in Berlin

Getty Images Niki Lauda im Juni 2015



