Die Sportwelt hat eine Legende verloren! Seit wenigen Stunden ist der Tod von Formel-1-Legende Niki Lauda (✝70) traurige Gewissheit! Am Montag verstarb der Österreicher völlig unerwartet im Kreise seiner Familie. Dabei sah es im Februar dieses Jahres noch so aus, als würde er sich auf dem Weg der Besserung befinden. Der dreifache Weltmeister hatte sich an seinem 70. Geburtstag gewohnt kämpferisch gegeben und machte seinen Fans Mut!

Anlässlich Nikis Ehrentages hatte der beliebte TV-Experte zahlreiche Glückwünsche erhalten, für die er sich via Instagram bedankte. "Vielen Dank für die schönen Geburtstagswünsche! Ich schätze jeden einzelnen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin bald wieder da! Stärker denn je", freute sich die Motorsport-Ikone zu dem Zeitpunkt. Damals erholte sich der gebürtige Wiener von einer Lungenentzündung, die durch eine verschleppte Grippe ausgelöst worden sein soll.

Im Sommer vergangenen Jahres wurde Niki eine Lunge transplantiert. Danach lag er mehrere Tage im künstlichen Koma und verbrachte insgesamt knapp drei Monate im Krankenhaus. Nach seiner Entlassung zeigte sich sein Sohn Mathias gegenüber Bild noch zuversichtlich über den Gesundheitszustand seines Vaters: "Es geht bergauf. Er ist hart am Arbeiten."

