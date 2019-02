Seine Fans können aufatmen! Niki Lauda sorgte zu Beginn des Jahres für beunruhigende Schlagzeilen: Nach einer Lungentransplantation im vergangenen Jahr musste sich der ehemalige Rennfahrer Anfang Januar 2019 erneut in stationäre Behandlung begeben. Eine Grippe soll bei dem 69-Jährigen eine Lungenentzündung verursacht haben. Glücklicherweise konnte er vor einem Monat wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sein Sohn Mathias Lauda gibt jetzt ein Update: Niki soll es besser gehen!

"Es geht bergauf. Er ist hart am Arbeiten", äußert sich Mathias gegenüber Bild zum Gesundheitszustand seines Vaters. Niki soll sich jeden Tag bis zu sechs Stunden in der Reha in Wien befinden, um seinen Körper wieder zu stärken. "Er will so schnell wie möglich ins normale Leben zurück", verrät Lauda Junior. Es bleibt zu hoffen, das Niki Ende der Woche schon wieder halbwegs fit ist: Denn am Freitag feiert er in Wien seinen 70. Geburtstag!

Seine angeschlagene Gesundheit hat viele Fans in Sorge versetzt – nachdem sie sich bereits schweren Herzens daran gewöhnen mussten, ihn nicht mehr regelmäßig auf dem heimischen Bildschirm zu sehen. Als Motorsport-Experte hatte Niki 21 Jahre lang Formel-1-Rennen für RTL kommentiert, bevor er vor zwei Jahren überraschend das Handtuch warf.

Ralph Orlowski/Getty Images Niki und Mathias Lauda

Boris Streubel / Getty Images Niki Lauda in Berlin bei den World Sports Awards

Photo4 / XPB Images / action press Florian König, Niki Lauda und Nico Rosberg in Abu Dhabi

