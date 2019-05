Yeliz Koc (25) möchte ihre Fans ein für alle Mal aufklären! Anfang April dieses Jahres machten die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Johannes Haller (31) ihre Trennung öffentlich. Nur wenige Wochen darauf reisten die beiden aber gemeinsam nach Bali und gaben bekannt, doch wieder zueinandergefunden zu haben. Einige Fans wittern eine Art PR-Masche – gegen diesen Vorwurf wehrt sich Yeliz jetzt aber vehement!

Auf Instagram möchte die schöne Dunkelhaarige eigentlich nur ein paar harmlose Fragen beantworten. Manche Follower interessieren sich allerdings verstärkt für das Privatleben der einstigen Bachelor in Paradise-Badenixe. "Wieso vorher dieses Theater?", möchte ein User von Yeliz wissen und bezieht sich damit auf das Hin und Her mit Johannes. "Das letzte Mal jetzt zu dem Thema! Jeder streitet sich! Keine Beziehung oder Freundschaft hat eine Garantie", antwortet die gebürtige Hannoveranerin ziemlich aufgebracht.

Eines möchte Yeliz noch loswerden: "Wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen. Leben und leben lassen." Das Paar lebt aktuell in einer gemeinsamen Wohnung in Ravensburg. Nach ihrer Trennung hatten die beiden verkündet, in jeweils eigene Apartments ziehen zu wollen. Diesen Plan dürften sie inzwischen aber auf Eis gelegt haben.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc auf Bali, Mai 2019

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller in Ravensburg

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

