Sophia Vegas (31) tut alles für ihre Wespentaille! Erst vor drei Monaten kam ihre kleine Tochter Amanda zur Welt. Neben ihren neuen Aufgaben als Mutter stellt sich die Blondine derzeit aber auch einem knallharten Trainingsprogramm – immerhin hatte sie schon kurz vor der Geburt angekündigt, ihre bisherige Figur schnellstmöglich zurückhaben zu wollen. Das Ergebnis ihrer Disziplin stellte sie nun in den sozialen Medien zur Schau: Sophia präsentierte sich wieder mit trainierter Taille!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich die gebürtige Berlinerin nun gewohnt selbstbewusst und sichtlich zufrieden. Auf ihrem Selfie aus dem Badezimmer sieht die 31-Jährige in ihrem sportlichen Outfit schon wenige Wochen nach der Geburt ihres Wonneproppens wieder erstaunlich trainiert aus. Doch obwohl die Aufnahme kaum erahnen lässt, dass sie vor Kurzem noch hochschwanger war, scheint sich Sophia selbst noch am Ziel zu sehen. "Ich arbeite daran, wieder eine gute Figur zu bekommen", kommentierte sie den Schnappschuss.

Bei ihren Fans sorgte das Bild unterdessen für hitzige Diskussionen. Während Sophia von einigen Followern für ihren After-Baby-Body gelobt und angehimmelt wurde, stieß die Sportbegeisterung des Reality-Sternchens nicht bei allen auf Zustimmung. "Investiere so viel Zeit in dein Baby wie in deine Figur", forderte ein Kritiker in den Kommentaren.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda im Mai 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im Januar 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im März 2018

