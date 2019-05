Jetzt ist alles vorbei! Vor wenigen Tagen wurde die letzte Folge von Game of Thrones ausgestrahlt – bei den Fans stieß das große Finale des Fantasy-Epos jedoch auf wenig Begeisterung. Vor allem die Entwicklung von Daenerys Targaryen wurde unter den Anhängern immer wieder heiß diskutiert. Nun verriet Darstellerin Emilia Clarke (32), wie sehr sie der Abschied von ihrer Figur persönlich mitgenommen hat!

Als sie das Skript für die finale Episode gelesen hatte, habe sie geweint. Das verriet die 32-Jährige gegenüber Entertainment Weekly – und erst einmal einen fünfstündigen Spaziergang unternommen: "Ich ging aus dem Haus, nahm meine Schlüssel und mein Telefon mit und kam mit Blasen an den Füßen zurück." Offenbar beschäftigte die Schauspielerin damals aber nicht nur die Tatsache, dass ihr Serien-Charakter in der letzten Folge sterben würde – auch die Umsetzung der finalen Szenen scheint der Darstellerin Kopfschmerzen bereitet zu haben. "Wie werde ich das machen?", habe sich die Britin gefragt.

Was für eine enge Bindung Emilia zu ihrem Charakter in den vergangenen acht Jahren aufgebaut hat, wurde in dem Interview ebenfalls deutlich. Wenn Sie Kommentare über Daenerys im Netz lese, müsse sie sich nämlich immer wieder daran erinnern: "Die Leute sprechen nicht über dich – sie sprechen über deine Rolle."

WENN Emilia Clarke, Schauspielerin

Anzeige

Wiese/face to face, Actionpress Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

Anzeige

WENN Emilia Clarke bei den Oscars, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de