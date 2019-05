Luise Will (24) schaffte es bei Germany's next Topmodel im Jahr 2013 bis ins Finale. Am Ende musste sie sich allerdings gegen Siegerin Lovelyn (22) und die Zweitplatzierte Maike geschlagen geben. Als Model ist die Drittplatzierte inzwischen nur noch nebenbei tätig – ihren Traumjob hat sie in ihrem Beruf als Krankenschwester gefunden. Ihre freie Zeit genießt sie unterdessen mit ihrem Freund, mit dem sie jetzt sogar zusammenziehen will!

"Ich bin absolut glücklich in einer Beziehung. Mein Freund und ich wollen diesen Sommer zusammenziehen", verriet die Rostockerin im Interview mit Promiflash. Ob auf die gemeinsame Wohnung vielleicht auch bald Hochzeit und Kinder folgen werden? "Wir haben noch keine Pläne für die Zukunft, aber wir haben beide die gleichen Vorstellungen von einer Familie", offenbarte Luise weiter. Momentan wollen die beiden aber erst einmal ihre Zweisamkeit genießen und sich von der Zukunft überraschen lassen.

Das Modeln möchte die 24-Jährige derweil trotz ihres Traumjobs als Krankenschwester nicht an den Nagel hängen. "Da ich neben meinem jetzigen Beruf auch immer mal wieder Jobs in der Mode- und Werbebranche habe, merke ich schon, dass es mir weiterhin Spaß macht und dass das einfach meine Passion ist und bleibt", erklärte Luise.

Instagram / luisewill Luise Will im Februar 2018

Instagram / luisewill Luise Will und ihr Freund im März 2019

Instagram / luisewill Luise Will im Juli 2018

