Ist das der endgültige Beweis? Eigentlich gehörte Michael Michalsky (52) zu Tom Kaulitz' (29) und Heidi Klums (45) wichtigsten Hochzeitsgästen: Immerhin hatte der Designer das Model und den Tokio Hotel-Rocker einander im Februar 2018 auf seiner Geburtstagsparty vorgestellt. Nachdem Michael zuletzt aber angeblich zu viel über die Beziehung des Paares ausgeplaudert hatte, soll er nun sogar ausgeladen worden sein. Jetzt lieferte Heidi ein Indiz für den vermeintlichen Streit zwischen ihr und ihrem ehemaligen Jury-Kollegen!

Promiflash traf Heidi nun auf der Pressekonferenz im ISS DOME im Rahmen des GNTM-Finales. Auf die Frage, ob sie im kommenden Jahr wieder alleine in der Jury sitzen wird, entgegnete sie mit einem Lobgesang – der allerdings nicht Michael galt: "Ich hab' natürlich meine Jungs total vermisst, ganz besonders den Thomas Hayo. Er war auch schon immer so ein kleiner Halt an meiner Seite, auch gerade, wenn wir so im Live-Finale sind und ich zu stottern anfange und nicht weiterweiß, kann er direkt einspringen, weil er ein Profi geworden ist, mittlerweile, und auch ein guter Freund von mir." Bedeutet das etwa, dass sie Michael nicht mehr zu ihrem engsten Kreis zählt?

So viel Thomas Heidi aber nach wie vor bedeuten mag – vermutlich wird auch er erstmal nicht wieder in die Show zurückkehren: "Wir wollten dem Zuschauer auch mal was anderes bieten. Den Mädchen hat das super gefallen. Deswegen tendieren wir, glaube ich, schon auch dahin, dass es vielleicht auch dementsprechend weitergeht", erklärte Heidi kurz vor dem GNTM-Finale 2019.

Instagram / heidiklum Thomas Hayo, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Michael Michalsky und Bill Kaulitz

Anzeige

Mathis Wienand / Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky bei der GNTM-Finalshow 2017

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de