Mega-Nachrichten für alle Germany's next Topmodel-Fans: Heidi Klum (45) wird noch sechs weitere Jahre den Vorsitz der erfolgreichen Castingshow beibehalten. Seit 14 Jahren sucht die Modelmama jetzt schon Deutschlands schönste Mädchen und wird auch morgen im großen Finale wieder entscheiden, wer 2019 den Titel holt. Wie Heidi selbst Promiflash jetzt verrät, wird sie auch in Zukunft diese ehrwürdige Aufgabe übernehmen: Insgesamt soll es satte 20 Staffeln mit ihr geben!

Bis 2025 steht fest: Heidi bleibt erst einmal Modelmama! Promiflash nimmt vor wenigen Augenblicken an der Pressekonferenz zur morgigen Final-Show teil und erfährt aus erster Hand: "Wir haben gerade unseren Vertrag verlängert." Auf den Punkt gebracht bedeutet das also für Heidi: "Ich mache 20 Jahre. Also mache ich noch sechs Jahre."

Was danach mit dem Format passiert, darüber spricht die 45-Jährige nicht. Ob dann eines ihrer einstigen Mädchen, beispielsweise Lena Gercke (31) oder vielleicht Rebecca Mir (27), das Zepter übernehmen wird, bleibt offen. Möglicherweise wird das Format mit Heidis Abgang aber auch eingestellt.

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2018

P.Hoffmann/WENN.com Lena Gercke im April 2019 in München

Getty Images Rebecca Mir, Moderatorin

