Lange können es Sebastian Pannek (32) und Angelina Heger (27) wohl nicht mehr geheim halten! Die Hinweise, dass sich die Kuppelshow-Stars mehr als nur gut verstehen, einander möglicherweise sogar daten, häufen sich mit fast jedem Tag. Promiflash berichtete bereits mehrfach, dass der Ex-Rosenkavalier und die ehemalige Bachelor-Kandidatin gemeinsam unterwegs waren. Aktuell sollen die zwei sogar ihren ersten Liebesurlaub genießen. Angelinas Instagram-Story beweist jetzt: Basti ist tatsächlich mit ihr auf Mauritius!

Schon die Clips vom gestrigen Romantik-Dinner zeigen: Angelina ist eindeutig nicht allein auf der Trauminsel. Am heutigen Tag verdichten sich die Anzeichen erneut: Die Fitness-Beauty erzählt ihrer Community, dass sie mit einem Roller die Gegend erkunden will – genauso wie Basti, wie er seinen Followern kürzlich mitteilte. Dann der entscheidende Beleg in Angelinas Story: In einem Moment der Unachtsamkeit schlendert der 32-Jährige nichts ahnend durchs Bild. Ob sie nun endlich die Liebesbombe platzen lassen?

Ende April wurden die Berlinerin und der Nordrhein-Westfale erstmals unvorsichtig. Nach Promiflash-Informationen sollen die beiden nämlich bei einer Shoppingtour die Hauptstadt unsicher gemacht haben. Es folgten weitere Indizien, die auf eine Turtelei hindeuteten – beispielsweise ein Frühstück in trauter Zweisamkeit.

Instagram / angelinaheger Screenshot aus Angelina Hegers Story auf Mauritius

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek auf Mauritius

Instagram / angelinaheger Angelina Heger auf Mauritius

