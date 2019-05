Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) starten gesund in den Tag – und das anscheinend zusammen! Seit geraumer Zeit wird gemunkelt, dass sich die Ex-Kuppelshow-Stars daten. Promiflash liegen Informationen vor, nach denen die beiden erst kürzlich in Berlin shoppen waren und dabei sehr vertraut miteinander gewirkt haben sollen. Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis, dass Amors Pfeil tatsächlich bei Angelina und Basti ins Schwarze getroffen haben könnte: Entlarvt sie etwa ein Frühstück?

Am 27. April postete der einstige Rosenkavalier ein Foto auf Instagram, das ihn an einem reichlich gedeckten Frühstückstisch zeigt. Vor ihm steht eine Schale Müsli, gespickt mit frischen Früchten. Außerdem zu sehen: ein paar Scheiben Brot, unter anderem belegt mit allerlei Salat und Tomaten. Heute veröffentlichte auch Angelina ein Bild, auf dem sie die erste Mahlzeit des Tages zu sich nimmt – sofort fällt auf: Bei der 27-Jährigen befindet sich das gleiche Arrangement auf dem Tisch wie wenige Wochen zuvor bei Basti. Ob die zwei diese Köstlichkeiten wohl gemeinsam genossen haben?

Nachdem der 32-Jährige Angelina offenbar bereits des Öfteren in der Hauptstadt besucht hat, scheint nun auch die Fitness-Beauty zu Sebastian zu fahren! In ihrer gestrigen Insta-Story bittet Angelina ihre Fans um Tipps für ein gutes Nagelstudio in Dortmund – dort lebt der ehemalige Bachelor Sebastian.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Mai 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Mai 2019

