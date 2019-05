Ist das Versteckspiel damit beendet? Die Hinweise, dass sich Sebastian Pannek (32) und Angelina Heger (27) daten und derzeit womöglich sogar ihren ersten gemeinsamen Liebes-Urlaub auf Mauritius verbringen, scheinen sich von Tag zu Tag zu verdichten. Am Mittwoch tauchte der Ex-Rosenkavalier sogar in der Instagram-Story der ehemaligen Bachelor-Kandidatin auf. Die jüngsten Fotos der beiden Kuppelshow-Kandidaten wirken ebenfalls äußerst verdächtig: Basti und Angelina posteten ein nahezu identisches Palmen-Foto vom Strand!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 32-Jährige nun ein Bild, auf dem er ganz lässig an einer Palme am weißen Strand von Mauritius lehnt – und auch die brünette Beauty ließ sich vor wenigen Stunden in derselben Pose ablichten. Dazu schrieb sie verheißungsvoll: "Du kannst mich hier finden." Obwohl eine Turtelei der beiden beinahe offensichtlich scheint, haben sie sich bislang noch nicht öffentlich zu den derzeitigen Spekulationen geäußert.

Das vermeintliche Liebes-Versteckspiel sorgt derzeit jedenfalls für jede Menge Aufmerksamkeit, die Angelina zahlreiche neue Follower beschert. Gerade erst knackte die 27-Jährige die 500.000-Marke und überholte damit ihre Influencer-Kollegin Anne Wünsche (27), die vergangene Woche denselben Meilenstein erreicht hatte.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek auf Mauritius, Mai 2019

ActionPress / wcrART/face to face Angelina Heger 2018 in Köln

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2019

