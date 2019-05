Seit ihrer Zeit bei Berlin - Tag & Nacht hat sich Anne Wünsches (27) Leben komplett verändert! Von 2011 bis 2013 verkörperte sie in der Scripted-Reality-Soap die quirlige Hanna Fischer. Nach ihrem Ausstieg konzentrierte sie sich auf ihre sozialen Netzwerke, wo sie mit ihren Fans ihr Leben als Zweifach-Mama teilt. Ihre offene und ehrliche Art wird belohnt: Der Laiendarstellerin folgen nun schon 500.000 Profile auf Instagram. Anlässlich dieses Meilensteins blickt sie mit emotionalen Worten auf ihre Vergangenheit zurück! Ihr Leben sei nicht immer so rosig gewesen: Anne habe während ihrer Schulzeit an Selbstmord gedacht.

"Oh Leute, ich bin so unendlich dankbar! Das könnt ihr euch ich gar nicht vorstellen", beginnt die Berlinerin ihren Beitrag auf Instagram. Noch vor acht Jahren habe sie mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen. Sie sei so am Ende gewesen, dass sie nicht mehr weiter gewusst habe. Über ihre damalige Situation offenbart Anne: "Ich saß in meiner Ein-Zimmer-Wohnung und lebte von Hartz IV." Sie habe nur geweint, sich nicht unter Menschen getraut und sei perspektivlos gewesen.

Glücklicherweise ging die heute 27-Jährige 2011 spontan zum Casting für das TV-Format. "Ich hätte niemals gedacht, dass sich mein Leben noch mal komplett ändern würde", beendet sie ihren Beitrag. Eingefleischte Fans kennen Annes Vergangenheit bereits und freuen sich in den Kommentaren mit ihr: "Du hast dir alles hart erarbeitet und wer hart arbeitet, wird irgendwann dafür belohnt", schrieb beispielsweise ein User.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Miley und Juna

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin



