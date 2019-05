In wenigen Stunden ist es soweit: Die 14. Staffel von Germany's next Topmodel findet mit einem spektakulären Finale ihr Ende. Sayana, Simone und Cäcilia werden heute Abend auf der Bühne in Düsseldorf stehen und sich im großen Showdown noch ein letztes Mal miteinander messen. Doch wer hat die besten Chancen, als Gewinnerin aus dem TV-Wettbewerb hervorzugehen? Promiflash hat bei den Stars nachgehakt!

Auf dem Mazda Spring Cocktail 2019 hat Promiflash mehrere Stars nach ihrer Prognose befragt – und aufschlussreiche Antworten bekommen! Xenia Prinzessin von Sachsen (32) hat eine klare Favoritin: Sie glaubt, Sayana werde das Rennen machen. "Die hat was, die hat einen Blick, Charisma", schildert sie. Nico Schwanz (41) vertritt hingegen eine ganze andere Meinung – er glaubt, Cäcilia werde am Ende von Modelmama Heidi Klum (45) zur Siegerin gekürt. "Weil, sie ist einfach die bessere, schönere, attraktivere, sympathischste von den letzten dreien", begründet der 41-Jährige seine Vermutung. Daniel Völz (34) hält ebenfalls die Freiburgerin für den klaren Publikumsliebling.

Leonard Freier (34) fällt es schwer, sich festzulegen: "Drei total unterschiedliche Typen und sehen alle toll aus. Die haben alle das optische Zeug zum Supermodel." Das denkt auch das Ex-GNTM-Girl Larissa Marolt (26). Und sie findet auch: "Man weiß ja bei GNTM nie, was passiert!"

Getty Images / Florian Ebener Prinzessin Xenia von Sachsen, Düsseldorf 2016

Collage: Getty Images, Actionpress Nico Schwanz und Daniel Völz

Collage: Getty Images, WENN Larissa Marolt und Leonard Freier

